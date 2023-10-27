Производственная компания «Краснокаменские полимеры» приступила к созданию производств изделий из пластмассы. Проект реализуется на территории опережающего развития (ТОР) «Краснокаменск» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Резидент займет в регионе нишу по литью пластмасс под давлением, которую освободили западные предприятия .

«За счет близости к Китаю мы сможем легко пользоваться консультационной поддержкой китайских экспертов, что позволит оказывать услуги по сниженным ценам, но с высоким качеством выходных изделий. Литье под давлением позволит использовать их в различных отраслях промышленности: автомобильной, электротехнической, медицинской, в производстве бытовой техники и многих других. Потребителями нашей продукции, которая будет отличаться шириной диапазона и востребованностю практически во всех отраслях экономики, станут российские предприятия и организации, которые используют в своей деятельности пластмассовые изделия, детали из пластмасс и пластиковую тару», - поделился генеральный директор ООО «ПК «Краснокаменские полимеры» Евгений Попов.

Резидент поясняет, что в процессе литья под давлением можно обеспечить высокую точность размеров и поверхностную гладкость предметов, а также создавать продукцию с высокими темпами производительности. Такой способ литья является одним из наиболее эффективных для создания крупной партии изделий с различными физическими и механическим свойствами, а также с разнообразным дизайном и цветом.

Приступить к строительству литьевого цеха планируется в 2026 году. В нескольких километрах от железнодорожный станции Краснокаменск будет построено здание из быстровозводимых металлических конструкций площадью более 2,5 тыс. кв. метров с двумя складскими помещениями, установлено оборудование.

По словам руководителя проекта, строительство займет два года, после чего начнется производство продукции и пойдут продажи. В рамках проекта также будет создана инфраструктура – сети энерго- и водоснабжения, водоотведения. Запуск предприятия позволит трудоустроить более 90 жителей Забайкалья.

«На старте производства – в мае 2028 года – количество отливок составит 7,4 тыс. в месяц. С достижением плановых мощностей данное значение увеличится до 84,5 тыс. в месяц. Основными поставщиками материалов – полистирола, пластика и полиэтилена – будут выступать российские предприятия. Объем переработки сырья составит 829 тонн в год», - добавил резидент ТОР «Краснокаменск».

Как отметила директор КРДВ Забайкалье Дина Архипенко, преференциальный режим ТОР предоставляет инвесторам налоговые льготы и административные преференции для выгодного воплощения бизнес-идей во многих отраслях, КРДВ оказывает резидентам поддержку в производственной кооперации и сотрудничестве, сбыте продукции и прочее содействие.

На сегодняшний день резидентами в Забайкальском крае являются 58 компаний, инвесторы вложили в экономику края свыше 229 млрд рублей и создали 7 888 рабочих мест, 16 проектов уже успешно запущены.