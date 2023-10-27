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Правительство направит регионам более 300 млн рублей на создание инфраструктуры в новых жилых районах

27 октября 2023, 13:45 414 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
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Ряд регионов получит дополнительное финансирование на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 308 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства направят четырём регионам. Это Амурская, Владимирская, Волгоградская и Тульская области. С помощью федеральных субсидий будут построены автомобильные дороги и профинансированы мероприятия по технологическому присоединению новых домов к инженерным сетям.

Всего на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено 22,8 млрд рублей, а в 2024 году на эти цели планируется направить 30,5 млрд рублей. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Жильё» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

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