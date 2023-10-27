Ряд регионов получит дополнительное финансирование на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 308 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства направят четырём регионам. Это Амурская, Владимирская, Волгоградская и Тульская области. С помощью федеральных субсидий будут построены автомобильные дороги и профинансированы мероприятия по технологическому присоединению новых домов к инженерным сетям.

Всего на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено 22,8 млрд рублей, а в 2024 году на эти цели планируется направить 30,5 млрд рублей. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Жильё» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».