28 октября 2023 г. в 00:05 (мск) энергоблок №4 Балаковской АЭС (г. Балаково Саратовской области) выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР). В ходе него специалисты выполнят перегрузку топлива, отремонтируют основное оборудование, в том числе, шесть единиц арматуры брызгальных бассейнов, которые являются неотъемлемой частью системы охлаждения оборудования реакторного отделения.



Разгрузка и останов энергоблока №4 для проведения планового ремонта были проведены в соответствии с технологическим регламентом без замечаний. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

«Это последний ремонт энергоблока №4 перед продлением срока его эксплуатации (ПСЭ). С учётом этого факта в ходе капитального ремонта будут выполнены значимые работы: модернизация главного разъема главного циркуляционного насоса, модернизация системы контроля концентрации водорода, ремонт оборудования реакторного и турбинного цехов, ремонт оборудования каналов систем безопасности. Уверен, что благодаря профессионализму персонала, а также командной работе все поставленные цели будут выполнены качественно и в срок», - отметил директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов.

Лицензию на продление срока службы самого молодого балаковского энергоблока - №4 еще на 30 лет Балаковская атомная станция планирует получить в декабре 2023 года. Увеличение расчетного срока эксплуатации уже действующих блоков предусматривает Федеральная целевая программа по развитию атомной энергетики России. Благодаря продлению их жизни, энергетика по сути получает «новый» энергоблок при инвестиционных затратах в 6-10 раз меньших, чем при стройке с нуля объекта такой же мощности.



Президент и Правительство РФ расширяют комплекс мер поддержки отечественной промышленности. Ускоряется реализация крупных проектов, в том числе в сфере энергетики. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом и его предприятия принимаю активное участие в этой работе.



В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2 и 3, которые несут суммарную нагрузку 3209 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС - без изменений, показатели радиационного фона соответствуют естественным (природным) многолетним фоновым значениям для европейской части территории России.



Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.