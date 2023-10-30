На XIII Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи – 2023», которая прошла в Красноярске с 23 по 27 октября, был представлен доклад «О возможных способах покрытия дефицита электроэнергии и мощности в юго-восточной части энергосистемы Иркутской области».

В ходе пленарного заседания выступил к.т.н., начальник службы сопровождения рынка Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Иван Воронов с докладом по актуальной проблематике, связанной с перспективным дефицитом электроэнергии и мощности в Иркутской энергосистеме.

С точки зрения сегодняшних показателей ЕЭС России обладает достаточным количеством генерирующих мощностей и надежным запасом прочности. Однако в ряде регионов РФ прогнозируется дефицит электроэнергии. К числу наиболее напряженных энергорайонов относится юго-восточная часть динамично развивающейся Иркутской области. По мере увеличения потребления становится недостаточно существующих генерирующих мощностей и пропускной способности ЛЭП. Иван Воронов проанализировал возможные пути покрытия прогнозируемого энергодефицита.

Как отметил докладчик, некоторые из технических решений могут устранять дефицит мощности, при этом не оказывая влияния или даже усугубляя дефицит электроэнергии.

Иван Воронов проанализировал возможность использования механизма управления спросом для снижения дефицита электрической энергии и мощности в юго-восточной части энергосистемы Иркутской области. А также оценил такие способы преодоления энергодефицита, как строительство объектов генерации и электросетевое строительство.

Как отметил автор, сетевое строительство, увеличивающее максимально допустимые перетоки между энергосистемами и/или частями энергосистем – мера достаточно эффективная при наличии соответствующих избытков в смежных энергосистемах. При этом развитие сети не является полной альтернативой строительству генерирующих мощностей.

Для покрытия ярко выраженных пиков потребления могут быть использованы такие инструменты устранения дефицита мощности, как строительство обычной или пиковой генерации, систем накопления энергии, а также кратковременная разгрузка потребителей (с технической точки зрения аналогичная разгрузкам потребителей в программах управления спросом).

Юго-восточная часть Иркутской энергосистемы характеризуется равномерным суточным графиком нагрузки за счет большой доли промышленных предприятий с непрерывным производственным процессом (металлургия, химия и нефтехимия и т.п.). При таком графике потребления ни пиковая генерация, ни накопители электроэнергии, ни кратковременная разгрузка потребителей не эффективны.