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Подольский КабельФест

30 октября 2023, 14:45 494 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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27 октября на территории СПКБ Техно состоялся Фестиваль, посвященный Дню работника кабельной промышленности.

Ежегодно свой профессиональный праздник все кабельщики отмечают 25 октября. В Подольске по этому поводу организовали целый фестиваль. В организации мероприятия приняли участие 10 предприятий кабельной промышленности г.о.Подольск. На нем всех причастных к кабельной промышленности поздравил заместитель главы Иван Шляхтин.

- Город наш славится своими кабельщиками. У нас одно из старейших предприятий - это «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», одно из значимых предприятий во всей РФ «ВНИИКП», и их филиал находится на территории города. Все новейшие, современные разработки находятся у нас. Поэтому хочу поздравить всех работников кабельной промышленности, а у нас их более 2 тысяч, пожелать им добра, благополучия, творческих и производственных успехов, - подчеркнул Иван Шляхтин, зам.главы г.о. Подольск.

Заместитель главы вручил муниципальные награды более чем 30-ти сотрудникам различных предприятий отрасли. Медалей за безупречную службу 3 и 4 степени, благодарностей и почетных грамот были удостоены инженеры, механики, сварщики, фрезеровщики и это далеко не полный список.

- Кабельщики - они всегда едины, они всегда единая сплоченная команда, которая не погибла ни при каких исторических событиях. Ни в революцию, ни во время войны, ни во время перестройки. Один из самых кабельных городов России - это, конечно, Подольск, - подчеркивает Евгений Васильев, председатель совета директоров ОАО «ВНИИКП», АО «Электропровод».

Генеральный директор АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» так же поздравил всех присутствующих и вручил награды руководителям цехов нашего предприятия за достижения высоких производственных показателей.

В кабельной промышленности нашего округа работают специалисты разных направлений, но объединяет их одно - любовь к своему делу. А это, как известно, - залог успеха.

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Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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