В конце октября в г. Волгоград восстановилось движение скоростного трамвая. Это событие с нетерпением ждали тысячи жителей города.

Напомним, что скоростной трамвай или «метротрам», курсируя вот уже 39 лет по Волгограду, признан уникальным проектом, аналогов которому на территории нашей страны нет. По версии Forbes волгоградская «диковина» является интереснейшим городским трамвайным маршрутом мира, занимая четвертую строку в рейтинге.

В начале весны этого года стартовали первые работы по реконструкции маршрутного пути метротрама. В сжатые сроки был проведен полный цикл капитального ремонта участка путей скоростного трамвая, а это порядка 6 километров.

Заместитель Председателя Правительства РФ — Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в рамках рабочего визита лично проконтролировал и оценил ход работ по реализации федеральной программы комплексного развития электротранспорта в регионе.

«Совокупный инвестиционный бюджет на финансирование программы составляет 256 млрд рублей» - озвучил вице-премьер.

На сегодняшний день готовность всего проекта оценивается экспертами в 96%. За несколько месяцев сумели произвести полное обновление остановочных павильонов, провели монтажные работы рельсов и установили 88 световых опор. Волгоградской строительной компанией «Паркстрой» совместно с ООО «ГРОССЭЛ» успешно реализован проект первой очереди – установлено около полусотни светильников TM TDM ELECTRIC на всей наземной части маршрутного пути метротрама. ООО СК «ПаркСтрой» направила в адрес компании благодарственное письмо, где отметила оперативность поставки и высокое качество электротехнической продукции. А также, выразила нацеленность на дальнейшее сотрудничество и поставку светового оборудования для проведение работ в последующих очередях проекта.