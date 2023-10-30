​Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход строительства электродепо «Столбово» в Новой Москве.

«В районе Коммунарки развернута большая стройка. Здесь возводится новое мощное электродепо. Общая площадь всех строений превысит 100 тыс. кв. метров. Здесь будут работать более 1 тыс. человек. Депо начнет обслуживать сразу две линии: Сокольническую и новую строящуюся Троицкую ветку. Оно позволит в два раза увеличить количество поездок в южной части Сокольнической ветки и обеспечит нормальное функционирование Троицкой линии метро. Основные работы должны быть закончены в конце следующего года», – сказал Сергей Собянин.

Как доложил мэру исполнительный директор, руководитель дивизиона по строительству метро АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк, первый этап работ выполнен на 100%.

«Помимо самого депо, будет построено четыре соединительные ветки с Троицкой линией и три – с Сокольнической», – пояснил Кивлюк.

Депо «Столбово» строится в поселении Сосенское между Ивановским прудом и жилым комплексом «Москвичка» – с южной стороны строящейся автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Электродепо «Столбово» станет первым на южном участке Сокольнической линии и одним из крупнейших депо Московского метрополитена. На участке в 15,8 га планируется возвести порядка 40 зданий и сооружений общей площадью около 100 тыс. кв. метров, включая отстойно-ремонтный корпус на 33 канавы с камерой мойки составов, мотодепо с ремонтно-строительным участком, инженерный корпус, диагностический пост (комплекс с системой автоматического обмера колесных пар на ходу), административно-бытовой корпус и др.

Развернутая длина путей превысит 12 км. Депо оснастят современным оборудованием, которое позволит качественно и эффективно обслуживать составы.

После выхода на проектную мощность здесь будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест со стабильным доходом и социальными гарантиями от правительства Москвы.

В первые годы эксплуатации электродепо «Столбово» будет обслуживать подвижной состав Троицкой линии метро, первую очередь которой от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» планируется ввести в 2024 году.

С 2011 года по программе развития Московского метрополитена было построено и реконструировано 11 электродепо. До конца 2023 года планируется завершить строительство депо «Аминьевское». Таким образом, к концу этого года подвижной состав Московского метрополитена будут обслуживать 22 электродепо. Три из них – «Замоскворецкое», «Нижегородское», «Аминьевское» – будут работать в составе Большой кольцевой линии.