Wildberries создаст в Саратовской области 10 тысяч рабочих мест

Губернатор Роман Бусаргин 30 октября встретился с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук. Главной темой обсуждения стало строительство в Саратовской области логистического комплекса компании площадью 212 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций по проекту составит около 12,5 млрд рублей, планируется создание 10 тысяч рабочих мест.



Напомним, соглашение о строительстве центра было подписано в июне 2022 года в ходе личной встречи главы региона и Татьяны Бакальчук в Москве.

«Для нас это один из ключевых проектов, который напрямую связан с развитием экономики региона. Большой объем инвестиций, а главное - 10 тысяч новых рабочих мест. Татьяна Владимировна, мы признательны, что компания выбрала именно Саратовскую область для реализации такого крупного проекта и максимально в нем заинтересованы. Это позитивно скажется на многих экономических показателях, в том числе позволит снизить логистические затраты для наших предпринимателей, которые, уверен, только расширят свое присутствие на площадках интернет-магазина», - отметил Роман Бусаргин.

Глава региона сообщил, что место под строительство комплекса уже определено, начались подготовительные работы. Он подчеркнул, что задача Правительства и всех органов власти сейчас создать максимально комфортные условия для реализации этого инвестиционного проекта.