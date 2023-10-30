Wildberries создаст в Саратовской области 10 тысяч рабочих мест

RusCable Insider #335
Кабельный ренессанс, 19 лет Gavary Compounds и официальный день кабельщика
Губернатор Роман Бусаргин 30 октября встретился с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук. Главной темой обсуждения стало строительство в Саратовской области логистического комплекса компании площадью 212 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций по проекту составит около 12,5 млрд рублей, планируется создание 10 тысяч рабочих мест.
Напомним, соглашение о строительстве центра было подписано в июне 2022 года в ходе личной встречи главы региона и Татьяны Бакальчук в Москве.
«Для нас это один из ключевых проектов, который напрямую связан с развитием экономики региона. Большой объем инвестиций, а главное - 10 тысяч новых рабочих мест. Татьяна Владимировна, мы признательны, что компания выбрала именно Саратовскую область для реализации такого крупного проекта и максимально в нем заинтересованы. Это позитивно скажется на многих экономических показателях, в том числе позволит снизить логистические затраты для наших предпринимателей, которые, уверен, только расширят свое присутствие на площадках интернет-магазина», - отметил Роман Бусаргин.
Глава региона сообщил, что место под строительство комплекса уже определено, начались подготовительные работы. Он подчеркнул, что задача Правительства и всех органов власти сейчас создать максимально комфортные условия для реализации этого инвестиционного проекта.
«Наша миссия – стимулировать развитие малого и среднего бизнеса регионов. Саратов – важный для нас партнер и идеально подходит для этой задачи. Такой крупный логистический комплекс, площадью более 200 тысяч квадратных метров, позволит как ускорить доставку товаров жителям региона, так и значительно сократить свои расходы предпринимателям на логистику и масштабирование своего бизнеса. Открытие планируем в 2026 году», - отметила Татьяна Бакальчук.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter