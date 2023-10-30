Крупнейшее всероссийское мероприятие по гидротехнике - XV научно-техническая конференция РусГидро «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» - собрала в Санкт-Петербурге около 600 специалистов из более 200 организаций страны и иностранных государств. Участниками стали представители гидро-, тепловых и атомных станций, строительных компаний, проектных и научных институтов, вузов и других организаций.

В течение трех дней на пленарном заседании и 10 научных секциях было заслушано порядка 150 докладов, посвященных актуальным отраслевым темам. По традиции большое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, оборудования ГЭС и ГТС, актуальным задачам исследований в области новых материалов и технологий, оснований и грунтовых сооружений, бетонных и железобетонных конструкций объектов энергетики и промышленности. Эксперты обсудили экологические вопросы гидротехники и энергетики, достижения в области гидравлических исследований, разработки для гидротехнических сооружений ТЭС, АЭС и промышленных предприятий, а также для объектов малой гидроэнергетики. В отдельную секцию впервые в этом году были выделены вопросы в области исследований и технологий для Арктического региона.

В рамках конференции состоялся семинар Ассоциации «Гидроэнергетика России» по внедрению защиты сооружений от повышенной вибрации. Важной частью деловой программы стал молодежный день, в котором приняли участие молодые специалисты и студенты профильных вузов, а также эксперты ведущих компаний отрасли. Рекомендации и предложения, выработанные по итогам секций, будут обобщены в решении XV НТК. Анализ этих предложений позволит выявить актуальные задачи развития отрасли и сформировать программу и тематику следующей конференции, которая запланирована на 2024 год.

Научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» проводится в Санкт-Петербурге с 2005 года и является крупнейшим в РФ отраслевым мероприятием для специалистов в области гидротехники и энергетики. Важной задачей конференции является разработка практических рекомендаций и решений, необходимых для реализации масштабных проектов развития энергетического комплекса России. Организаторами мероприятия являются РусГидро, ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ).