29 октября 2013 г. исполнилось пять лет с даты ввода в промышленную эксплуатацию энергоблока №5 Ленинградской АЭС.

За это время самый современный российский энергоблок с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+» передал в энергосистему России 40 миллиардов киловатт*часов электроэнергии. Такого объема хватит, чтобы в течение целого года обеспечивать электроэнергией потребности 7,5 млн жителей и более двухсот тысяч предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По расчетам, за весь проектный срок эксплуатации энергоблок №5 выработает более 450 миллиардов киловатт*часов электроэнергии.

«Ленинградская атомная станция является крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-Западе: доля ЛАЭС в реальном обеспечении электроснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет более 55%, в обеспечении региона - более 33%. Вырабатываемая на станции тепловая энергия позволяет гарантированно обеспечивать теплом и горячей водой шестьдесят четыре тысячи жителей Соснового Бора (города-спутника АЭС), а также десятки предприятий в промышленной зоне рядом с ним. При этом электроэнергия ЛАЭС - это не только свет и тепло в наших домах, но и основа для развития базовых отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, науки, транспорта и т. д. А еще - энергетическая безопасность и социальная стабильность региона и возможность для его всестороннего, интенсивного развития», - подчеркнул директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

Октябрь - важный месяц и для шестого энергоблока с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС. 22 октября 2020 года он был впервые синхронизирован с сетью и за три прошедших года направил на нужды страны более 25 миллиардов киловатт*часов электроэнергии. Таким образом, суммарная выработка двух ленинградских блоков ВВЭР-1200 составляет на сегодняшний день порядка 65 миллиардов киловатт*часов электроэнергии.

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения 3 «+» ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт). Энергоблоки №1 и №2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков №7 и №8 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Планируется, что новые блоки будут введены в промышленную эксплуатацию в 2030 и 2032 годах. Ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВТч электроэнергии.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.