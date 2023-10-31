Городской квартал появится на месте бывшего завода "МиГ"

Заключен договор с инвестором о реорганизации территории бывшего завода «МиГ» в районе Беговой на севере столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Площадь участка составляет 63,55 га, здесь возведут более 2,3 млн кв. метров недвижимости.

«Вместо устаревших объектов и недействующих производственных площадей построим современный городской квартал, в том числе для участников программы реновации. Возведем всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, офисы и другие объекты», –написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в итоге здесь появится около 25 тыс. дополнительных мест приложения труда.

«Это станет одним из самых крупных проектов комплексного развития территорий в столице. Договор с инвестором заключили на 26 лет», – добавил Собянин.

Глава города отметил, что инвестор вложит в проект не менее 300 млрд рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект для города составит примерно 12 млрд.