Компания «Квалитет» при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) запустит в регионе новое предприятие в сфере высокоточной токарно-фрезерной металлообработки. Продукция, которую производит предприятие применяется в производстве медицинского оборудования, кабельной промышленности, авиаотрасли и кораблестроении. Проект предприятия будет реализован на территории индустриального парка «Есипово» в подмосковном городском округе Солнечногорск.

«Объем инвестиций компании «Квалитет» в реализацию проекта составит более 500 млн рублей. На новом производстве создадут 120 рабочих мест для жителей Подмосковья. Всего будет две очереди. Приступить к строительству инвестор планирует в III квартале 2024 года. Весь проект будет реализован в течение пяти лет» – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Действующее предприятие «Квалитет» расположено в Зеленограде. После того, как строительство производства в индустриальном парке «Есипово» будет завершено, компания перенесет туда все производственные мощности. За счет увеличения производственных площадей, компания рассчитывает увеличить производственные мощности на 50%. В основном - деталей, узлов и механизмов нестандартных форм и размеров.

«Несмотря на огромный ассортимент различных узлов, деталей и механизмов, многие элементы найти на рынке бывает достаточно сложно. Особенность нашего предприятия в том, что это не серийное производство, каждый проект не похож на другой, мы работаем по конструкторской документации заказчика. Также у нас есть собственное конструкторское бюро, которое занимается проектированием деталей любой сложности», - прокомментировал генеральный директор компании «Квалитет» Максим Кустарев.

В течение пяти лет на территории индустриального парка «Есипово» возведут промышленное здание, общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров. Там оборудуют три основных цеха: токарный, фрезерный и специального покрытия. Каждый будет оснащен высокоточными станками ЧПУ и прецизионным оборудованием.