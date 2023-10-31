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Компания «Квалитет» при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) запустит в регионе новое предприятие в сфере высокоточной токарно-фрезерной металлообработки. Продукция, которую производит предприятие применяется в производстве медицинского оборудования, кабельной промышленности, авиаотрасли и кораблестроении. Проект предприятия будет реализован на территории индустриального парка «Есипово» в подмосковном городском округе Солнечногорск.
«Объем инвестиций компании «Квалитет» в реализацию проекта составит более 500 млн рублей. На новом производстве создадут 120 рабочих мест для жителей Подмосковья. Всего будет две очереди. Приступить к строительству инвестор планирует в III квартале 2024 года. Весь проект будет реализован в течение пяти лет» – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Действующее предприятие «Квалитет» расположено в Зеленограде. После того, как строительство производства в индустриальном парке «Есипово» будет завершено, компания перенесет туда все производственные мощности. За счет увеличения производственных площадей, компания рассчитывает увеличить производственные мощности на 50%. В основном - деталей, узлов и механизмов нестандартных форм и размеров.
«Несмотря на огромный ассортимент различных узлов, деталей и механизмов, многие элементы найти на рынке бывает достаточно сложно. Особенность нашего предприятия в том, что это не серийное производство, каждый проект не похож на другой, мы работаем по конструкторской документации заказчика. Также у нас есть собственное конструкторское бюро, которое занимается проектированием деталей любой сложности», - прокомментировал генеральный директор компании «Квалитет» Максим Кустарев.
В течение пяти лет на территории индустриального парка «Есипово» возведут промышленное здание, общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров. Там оборудуют три основных цеха: токарный, фрезерный и специального покрытия. Каждый будет оснащен высокоточными станками ЧПУ и прецизионным оборудованием.
«На территории индустриального парка «Есипово» компания также планирует увеличить производство корпусов и панелей для сверхмощных компьютеров, которые используются в самых разных отраслях приборостроения. В том числе для производства медицинского оборудования, при помощи которого проводится диагностика крови», – отметил исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.
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