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Правительство расширило границы территории опережающего развития "Южная"

31 октября 2023, 15:30 487 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Южная» в городе Корсакове на Сахалине будут расширены. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение позволит начать реализацию двух инвестиционных проектов и привлечь более 7,1 млрд рублей частных инвестиций, а также создать более 1,3 тыс. новых рабочих мест.

Первый инвестпроект – строительство рыбоперерабатывающего комплекса мощностью до 500 т в сутки. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей запланирован на 2024 год. Общий объём инвестиций в этот проект составит более 5,4 млрд рублей. Комплекс войдёт в состав рыбного кластера, который будет создан в ходе модернизации Корсаковского морского порта.

Цель второго инвестпроекта – создание верфи, где будут производиться пассажирские, прогулочные и туристические суда из композитных материалов. Окончание строительства верфи запланировано на 2026 год. Объём инвестиций составит 1,7 млрд рублей. В перспективе предприятие сможет производить суда из композитных материалов для рыбопромыслового флота и грузо-пассажирских перевозок.

О принятом решении Михаил Мишустин сообщил в ходе стратегической сессии по развитию Дальнего Востока 31 октября.

«Важно, что за каждым таким документом – конкретные инвестиционные проекты, по итогам выполнения которых в регионах появятся новые рабочие места», – отметил глава Правительства.

Работа идёт в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

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Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ТОР ЮЖНАЯ, САХАЛИН, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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