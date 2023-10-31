31 октября Смоленскому РДУ переданы функции оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Тверской области. Теперь в его операционную зону входят энергообъекты на территории четырех российских регионов – Брянской, Калужской, Смоленской и Тверской областей.

Операционная зона Смоленского РДУ расширена для оптимизации структуры и повышения эффективности оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России.

Площадь операционной зоны Смоленского РДУ теперь увеличилась более чем на треть – c 114,5 до 198,7 тыс. кв. км. Реализация проекта привела к существенному увеличению основных показателей, характеризующих операционную зону Смоленского РДУ.

Так, установленная мощность электростанций в операционной зоне повысилась с 4160 до 10958 МВт. Среди объектов, перешедших в диспетчерское управление Смоленского РДУ, такие крупные электростанции, как Калининская АЭС (4 000 МВт) и Конаковская ГРЭС (2 520 МВт). Смоленское РДУ стало единственным в России, на территории операционной зоны которого располагаются сразу две атомных станции.

Общее же количество объектов диспетчеризации возросло на 41% – 4 115 до 5 798. Если раньше в операционную зону входило 295 высоковольтных линий разных классов напряжения, то с включением в нее энергосистемы Тверской области их стало 424. В том числе почти втрое увеличилось число линий электропередачи класса 750 кВ (с 4 до 11 ЛЭП) и почти вдвое – 500 кВ (с 7 до 12 ЛЭП). Количество подстанций, имеющих объекты диспетчеризации Смоленского РДУ, увеличилось наполовину – со 185 до 275.

Таким образом, по основным показателям, характеризующим операционную зону, Смоленское РДУ стало вторым после Московского РДУ на территории Объединенной энергосистемы Центра.

Смоленское РДУ – это современный диспетчерский центр, оснащенный передовыми автоматизированными системами диспетчерского управления и средствами телекоммуникации. Системы информационной и физической безопасности, инженерные системы соответствуют мировому уровню развития технологий оперативно-диспетчерского управления.

В ходе реализации проекта укрупнения операционной зоны Смоленского РДУ выполнен комплекс организационных и технических мероприятий. В частности, организованы каналы диспетчерской связи и передачи технологической информации между Смоленским РДУ и субъектами электроэнергетики Тверской области. Также обеспечена переподготовка персонала и пересмотрена документация, необходимая для осуществления оперативно-диспетчерского управления четырьмя региональными энергосистемами.

Для обеспечения эффективного взаимодействия Системного оператора с местными органами исполнительной власти и субъектами электроэнергетики с 1 октября 2023 года на территории Тверской области открыто Представительство АО «СО ЕЭС». Его директором назначен Игорь Сосин, до этого занимавший должность начальника оперативно-диспетчерской службы Тверского РДУ.