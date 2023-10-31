На станции Северобайкальск Восточно-Сибирской магистрали в Республике Бурятии завершена реконструкция железнодорожной инфраструктуры. В ходе модернизации, которая стала частью инвестпроекта ОАО «РЖД» по увеличению пропускных способностей БАМа и Транссиба, были построены два новых дополнительных приемоотправочных пути, а также удлинены действующие.

Теперь они способны вместить грузовые поезда протяженностью до 76 вагонов, что дает дополнительные возможности в регулировке движения составов, в том числе для беспрепятственного пропуска пассажирских поездов.

Всего в рамках реконструкции было отсыпано 5,8 тыс. кубометров земляного полотна, 10 новых стрелочных переводов, смонтировано 4,4 км контактной сети, а также 168 км новых линий СЦБ и связи. Для снижения шумовой нагрузки вдоль путей оборудован специальный экран общей протяженностью 1,5 тыс. м. Железнодорожники обустроили водопропускные сооружения, реконструировали технологические здания и благоустроили прилегающую территорию.

Помимо этого, на станции выполнены работы по переключению обновленных устройств с аналоговой на цифровую систему управления движением. Новая система обладает рядом функций, позволяющих более качественно обслуживать устройства железнодорожной автоматики, повышая ее эффективность в несколько раз, в том числе за счет самодиагностики и дистанционного мониторинга.

Реконструкция станции завершена в установленные проектом сроки. На время строительства перевозочный процесс не прекращался. Основная цель проведенных работ – освоение дополнительных объемов перевозок грузов, следующих в направлении Дальнего Востока, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.