Власти Петербурга планируют направить на строительство и реконструкцию станций метро порядка 93 млрд рублей с 2024 по 2026 год, сообщил губернатор Александр Беглов в городском парламенте во вторник.

"В трехлетнем бюджете на новые объекты метрополитена и реконструкцию существующих предусмотрено 93 млрд рублей. Из них 30 млрд — в 2024 году", — сказал Беглов.

Он сообщил, что основные капиталовложения сосредоточены на двух линиях: Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской.

Беглов указал, что для ускорения темпов строительства метро необходимо переоснастить предприятие "Метрострой Северной Столицы" в связи с тем, что старое оборудование изношено. За два года город выделил на модернизацию 11,5 млрд рублей, так, на станции "Путиловская" при разработке грунта начали работать роботы-разрушители, поставлена первая партия бетоносмесителей, грузовых автомобилей с миксерами.

"Но основной рывок можно будет сделать только с включением в процесс новых горнопроходческих щитов и комплексов. Они выйдут на сооружение перегонных тоннелей Красносельско-Калининской линии", — сказал Беглов.

Он добавил, что также имеются вопросы к проектно-сметной документации, и для устранения последствий кризиса в отрасли городу необходимо создать собственную инфраструктуру для строительства метро, а также стать независимыми в отношении проектирования.

Как сообщалось, в Петербурге предполагается построить 21 новую станцию метро к 2030 году. В частности, на Красносельско-Калининской (шестой) линии станции "Путиловская" и "Юго-Западная" (Казаковская) планируется открыть в 2024 году. На Лахтинско-Правобережной — перегон от "Спасской" до "Горного института" также в 2024-м. В 2026 году должно заработать электродепо "Красносельское", а еще четыре станции шестой линии — "Каретная", "Броневая", "Заставская", "Боровая" — как ожидается, откроются в 2029 году.

АО "Метрострой Северной Столицы" было создано группой ВТБ в октябре 2021 года, 65% акций компаний принадлежит правительству Санкт-Петербурга. Договоренность о совместной деятельности была достигнута в целях обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Петербурге. Основным видом деятельности АО "Метрострой северной столицы" является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе.

Ранее монополистом на рынке метростроения в Петербурге являлась компания "Метрострой", признанная банкротом.