Станция стала первым полностью реализованным зарубежным проектом Росатома с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения III+

1 ноября 2023 года энергоблок №2 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») принят в промышленную эксплуатацию. Приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока.

Согласно контрактным обязательствам с этого момента Росатом берет на себя ответственность за работоспособность оборудования блока в период действия гарантийных обязательств.

13 мая 2023 года блок был впервые синхронизирован с сетью и выдал первые киловатт-часы электрической энергии в единую энергосистему Республики Беларусь, а 19 июня выведен на проектную мощность. На сегодняшний день блок выработал более 2 млрд киловатт-часов электроэнергии. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции - 2400 МВт) смогут обеспечить около 40% потребностей Республики Беларусь в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе.

«Второй энергоблок ВВЭР-1200 Белорусской АЭС, самый современный и безопасный, передан в промышленную эксплуатацию. Белорусская АЭС стала первой ласточкой развития наших технологий поколения III+ за рубежом. Оба энергоблока Белорусской АЭС выдают в энергосистему страны киловатты энергии и уже доказали свою надежность. Успешная и своевременная реализация проекта сооружения АЭС стала возможной благодаря совместной, слаженной работе российских и белорусских специалистов. Уверен, что наша АЭС в Беларуси станет примером для многих потенциальных зарубежных партнеров Росатома. Сегодня сооружение энергоблоков ВВЭР-1200 уже идет в Бангладеш, Венгрии, Египте, Турции и Китае», - отметил вице-президент АО «АСЭ» – директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин.

Источник: Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»