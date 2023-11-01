Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Якутия», компания «Зеленая энергия» (дочерняя компания резидента ТОР «Якутия», «Якутского котлового завода», который специализируется на производстве твердотопливных отопительных котлов длительного горения), реализует новый инвестиционный проект по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Производитель средств технической реабилитации нацелен на выпуск новой разработки – кресла-коляски с электроприводом. Старт промышленного производства намечен на декабрь.

«Мы нацелены на выпуск средств технической реабилитации – не только протезов и электромотоциклов, но и колясок, которые разработали самостоятельно, и вести сборку тоже будем на собственном производстве. Делаем ставку на отечественные комплектующие, в том числе аккумуляторы, а моторное колесо будем поставлять из Китая. Наши опытные образцы получили положительные отзывы и уже принимаем первые заказы. Изделия также подойдут и для восстановления ветеранов СВО и бойцов, ограниченных в передвижении. Сейчас готовим документы для регистрации в Росздравнадзоре», - рассказал генеральный директор ООО «Зеленая энергия» Виталий Прокопьев.

Кресло по типу автомобильного можно складывать, его положение регулируется, подножка убирается. Запас хода составляет 35-40 км в зависимости от скорости. Используется литий-железо-фосфатный аккумулятор, который можно эксплуатировать до -20 С.

В этом году компания приняла участие в Восточном экономическом форуме и представила данную разработку, где она получила высокую оценку представителей Фонда Сколково. В результате предприятие получит его поддержку.

«Нулевые налоги на прибыль, сниженные страховые взносы помогают якутским предпринимателям быстрее запускать новые востребованные производства. Полное обеспечение предприятий всей необходимой инфраструктурой дает возможность инвесторам масштабировать бизнес, без дополнительных финансовых и временных затрат на подключение к инженерным сетям – газу, электричеству, водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению. Резиденты ТОР создают как масштабные проекты, так и с небольшим объемом инвестиций, но не менее значимые не только для региона, но и всей страны», - отметил директор КРДВ Якутия Дмитрий Борисов, добавив, что производитель средств технической реабилитации запустит свое производство на новых площадях ТОР «Якутия» - универсальных производственных зданиях, строительство которых будет завершено к новому 2024 году.

По данным КРДВ, сегодня на ТОР «Якутия» действует 51 резидент. Бизнес фактически вложил в экономику региона около 7,5 миллиарда рублей, создал около 900 рабочих мест. В работу введены 18 проектов.