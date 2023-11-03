​Специалистами холдинга разработана технология автоматизированного контроля качества проектной документации, выпускаемой с применением технологии информационного моделирования (ТИМ), сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Мосинжпроект – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, участник ключевых градостроительных программ Москвы.

«Специалисты Мосинжпроекта применяют информационное моделирование на всех этапах создания объектов, начиная с подготовки проектной и рабочей документации. В холдинге создана технология, позволяющая автоматически отслеживать ход проектирования с учетом плана, прогноза и фактически выполненных работ, а также проверять правильность вносимых в проект данных», – сказал Юрий Кравцов.

В проектном институте холдинга «Мосинжпроект» сформировали сводный реестр цифровой информационной модели, который включает совокупность всех данных по будущему объекту. С реестром в автоматическом режиме проходит сверка выпускаемой из ТИМ-модели проектной и рабочей документации.

Заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по инжинирингу Михаил Надот уточнил, что качество проектной документации – основа эффективной реализации проекта капитального строительства.

«Автоматизированный контроль на базе ТИМ важен, так как позволяет быстро и точно проверять большие объемы документации. Это экономит время и ресурсы, снижает вероятность ошибок. Кроме того, автоматизация помогает стандартизировать процесс проверки и повышает его эффективность», – подчеркнул Михаил Надот.

Руководитель проектного института холдинга «Мосинжпроект» Рустам Черкесов уточнил, что главный эффект от внедрения инновации – возможность ускорить процесс подготовки проекта здания или сооружения, сохраняя высокое качество документации.

«Информационное моделирование – не просто создание трехмерной модели, это база данных для разработки и координации проектных решений. Мы постоянно тестируем и внедряем новые инструменты для оптимизации производственных процессов, чтобы сократить время разработки проектной документации и оптимизировать трудозатраты», – отметил Рустам Черкесов.

Проектировщики Мосинжпроекта готовы делиться опытом применения цифровых новинок. В октябре технология автоматизации контроля качества проектной продукции была презентована на крупных отраслевых площадках. Так, представители проектного института Адель Имамеев и Алина Юсупова поделились особенностями инновации с представителями профессионального сообщества на Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild 2023 в Екатеринбурге, также ее презентация состоялась на форуме «Инжиниринг и проектирование» в Москве.

В 2023 году АО «Мосинжпроект» отмечает 65-летие со дня основания. При проектировании и строительстве в компании активно применяются цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое строительное оборудование. С использованием цифровых технологий создан ряд станции Большой кольцевой линии метро, Дворец Гимнастики Ирины Винер-Усмановой и проведена реконструкция Большой спортивной арены «Лужники».