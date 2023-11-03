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Опубликован топ застройщиков России по объему текущего строительства

3 ноября 2023, 16:30 924 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: stroygaz.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

На 1 ноября 2023 года топ застройщиков России по объему текущего строительства, опубликованный порталом ЕРЗ.РФ, по-прежнему возглавляет компания ПИК. Лидер рынка увеличил объем текущего строительства на 20 тыс. кв. метров (с 5,07 млн до 5,09 млн кв. метров). В строительстве у девелопера находится 79 жилых комплексов, в которых возводится 255 многоквартирных домов и два дома с апартаментами.

Второе место занимает ГК Самолет, которая увеличила объем текущего жилищного строительства на 1 025 тыс. кв. метров (из них 590 тыс. – объекты ГК МИЦ) – с 3,64 млн до 4,67 млн кв. метров.

Замыкает тройку лидеров, как и в предыдущем ранжировании, Группа ЛСР, которая увеличила объем текущего жилищного строительства на 82 тыс. кв. метров (с 2,32 млн до 2,40 млн кв. метров).

Четвертое место удерживает ГК ФСК, пятое — DOGMA. ГК А101 вышла на шестое место, а Холдинг Setl Group оказался на седьмом.

На восьмом месте, как и в прошлом месяце, остается ГК ЮгСтройИнвест.

На девятом месте, поднявшись за месяц сразу на пять строк, оказалась Брусника.

Замыкает десятку ДОНСТРОЙ, который в прошлый раз был одиннадцатым.

Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 ноября 2023 года возводит 21,73 млн кв. метров жилья (19,16% от объема текущего строительства всех застройщиков России). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 20,35 млн кв. метров жилья (18,14%). На тройку лидеров приходится 12,16 млн кв. метров, или 10,72% строящегося жилья в стране.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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