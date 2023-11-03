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  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Росатома Алексей Лихачев посетили Белорусскую АЭС

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Росатома Алексей Лихачев посетили Белорусскую АЭС

3 ноября 2023, 16:00 902 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Госкорпорация Росатом
Авторы и источники / Правообладателям

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Росатома Алексей Лихачев посетили Белорусскую АЭС.

В мероприятиях на станции приняли участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и руководство топливно-энергетического комплекса страны. Глава Росатома Алексей Лихачев и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич доложили главе белорусского государства о завершении строительства и пусконаладочных работ, а также представили перспективную повестку сотрудничества.

Белорусская АЭС первый завершенный зарубежный проект Госкорпорации «Росатом» с реакторами ВВЭР поколения III+. Он отличается повышенной экономической эффективностью и соответствует всем современным требованиям безопасности. С вводом в эксплуатацию второго энергоблока мощностью 1200 МВт станция завершила строительство энергетического объекта, начатое в 2012 году. По оценкам экспертов, АЭС будет обеспечивать до 40% потребностей страны в электроэнергии.

«Сотрудничество России и Республики Беларусь в атомной сфере носит всеобъемлющий стратегический характер и охватывает ключевые направления, обеспечивающие энергетическую безопасность наших государств. Создана необходимая нормативно-правовая база для активного развития и углубления интеграционных процессов в энергетике, синхронизирована работа энергосистем, реализованы важные совместные проекты, и строительство Белорусской АЭС стало крупнейшим из них», отметил Алексей Лихачев.

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Метки: БЕЛАРУСЬ, БЕЛОРУССКАЯ АЭС, БЕЛАЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

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