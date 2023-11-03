Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Росатома Алексей Лихачев посетили Белорусскую АЭС.

В мероприятиях на станции приняли участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и руководство топливно-энергетического комплекса страны. Глава Росатома Алексей Лихачев и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич доложили главе белорусского государства о завершении строительства и пусконаладочных работ, а также представили перспективную повестку сотрудничества.

Белорусская АЭС первый завершенный зарубежный проект Госкорпорации «Росатом» с реакторами ВВЭР поколения III+. Он отличается повышенной экономической эффективностью и соответствует всем современным требованиям безопасности. С вводом в эксплуатацию второго энергоблока мощностью 1200 МВт станция завершила строительство энергетического объекта, начатое в 2012 году. По оценкам экспертов, АЭС будет обеспечивать до 40% потребностей страны в электроэнергии.