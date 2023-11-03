Российская Федерация в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях государств, входящих в Организацию стран – экспортёров нефти (ОПЕК), и государств, не являющимися членами ОПЕК (ОПЕК+), по стабилизации энергетического рынка. В настоящий момент страны-участницы указанного соглашения, включая Российскую Федерацию, исполняют обязательства по добровольному сокращению добычи нефти.

В рамках усилий по обеспечению баланса мирового нефтяного рынка Россия дополнительно сокращает поставки на нефтяные рынки посредством сокращения экспорта как нефти, так и нефтепродуктов.

Отмечаем, что в России введены ограничения на экспорт нефтепродуктов, которые продолжают действовать. Увеличиваются отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе для формирования запасов.

Минэнерго России прогнозирует, что в ноябре 2023 года экспорт нефти и нефтепродуктов сократится более, чем на 300 тыс. барр./сут., по сравнению со средним значением мая-июня 2023 года, выбранным за индикативный уровень для добровольного снижения экспорта нефти и нефтепродуктов. В соответствии с этим прогнозом Минэнерго России будет формировать уточнения экспортных графиков на IV квартал 2023 года.