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Россия исполняет обязательства по добровольному сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+

3 ноября 2023, 14:00 840 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Минэнерго России

Российская Федерация в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях государств, входящих в Организацию стран – экспортёров нефти (ОПЕК), и государств, не являющимися членами ОПЕК (ОПЕК+), по стабилизации энергетического рынка. В настоящий момент страны-участницы указанного соглашения, включая Российскую Федерацию, исполняют обязательства по добровольному сокращению добычи нефти.

В рамках усилий по обеспечению баланса мирового нефтяного рынка Россия дополнительно сокращает поставки на нефтяные рынки посредством сокращения экспорта как нефти, так и нефтепродуктов.

Отмечаем, что в России введены ограничения на экспорт нефтепродуктов, которые продолжают действовать. Увеличиваются отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе для формирования запасов.

Минэнерго России прогнозирует, что в ноябре 2023 года экспорт нефти и нефтепродуктов сократится более, чем на 300 тыс. барр./сут., по сравнению со средним значением мая-июня 2023 года, выбранным за индикативный уровень для добровольного снижения экспорта нефти и нефтепродуктов. В соответствии с этим прогнозом Минэнерго России будет формировать уточнения экспортных графиков на IV квартал 2023 года.

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Метки: ОПЕК, НЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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