RusCable Insider #335
Кабельный ренессанс, 19 лет Gavary Compounds и официальный день кабельщика
Российская Федерация в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях государств, входящих в Организацию стран – экспортёров нефти (ОПЕК), и государств, не являющимися членами ОПЕК (ОПЕК+), по стабилизации энергетического рынка. В настоящий момент страны-участницы указанного соглашения, включая Российскую Федерацию, исполняют обязательства по добровольному сокращению добычи нефти.
В рамках усилий по обеспечению баланса мирового нефтяного рынка Россия дополнительно сокращает поставки на нефтяные рынки посредством сокращения экспорта как нефти, так и нефтепродуктов.
Отмечаем, что в России введены ограничения на экспорт нефтепродуктов, которые продолжают действовать. Увеличиваются отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе для формирования запасов.
Минэнерго России прогнозирует, что в ноябре 2023 года экспорт нефти и нефтепродуктов сократится более, чем на 300 тыс. барр./сут., по сравнению со средним значением мая-июня 2023 года, выбранным за индикативный уровень для добровольного снижения экспорта нефти и нефтепродуктов. В соответствии с этим прогнозом Минэнерго России будет формировать уточнения экспортных графиков на IV квартал 2023 года.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter