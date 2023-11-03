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Системный оператор австралийского штата Южная Австралия согласовал заявки на техприсоединение для двух проектов строительства СНЭЭ в Южной Австралии

3 ноября 2023, 17:45 892 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

Системный оператор австралийского штата Южная Австралия ElectraNet согласовал заявки на техприсоединение для проектов строительства СНЭЭ Bungama и СНЭЭ Templers.

СНЭЭ Bungama на базе литий-ионных аккумуляторов мощностью 150 МВт и энергоемкостью 300 МВт*ч будет построена в г. Бунгама, расположенном к северу от столицы штата г. Аделаида. СНЭЭ Bungama вместе с фотоэлектрической СЭС мощностью 280 МВт войдет в состав энергокомплекса Bungama.

Разработчиком проекта строительства энергокомплекса Bungama выступает австралийская компания Amp Energy, специализирующаяся на технологиях в области ВИЭ. Ввод в эксплуатацию энергокомплекса Bungama запланирован в 2025 г. Суммарная стоимость портфеля активов Amp Energy в области возобновляемой энергетики по всей Южной Австралии составляет $2 млрд.

Проект строительства СНЭЭ Templers на базе литий-ионных аккумуляторов мощностью 111 МВт и энергоемкостью 270 МВт*ч реализуется австралийской компаний ZEN Energy. Для подключения СНЭЭ к энергосистеме штата на действующей ПС 132 кВ Templers будет построена КЛ 132 кВ. В реализации проекта строительства СНЭЭ Templers уже начались необходимые подготовительные работы, а также объявлены закупочные процедуры. Ввод в эксплуатацию СНЭЭ Templers запланирован в конце 2024 г.

Официальный сайт ElectraNet

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Метки: АВСТРАЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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