Участок площадью 1,49 гектара находится недалеко от природного заказника «Долина реки Сетунь», станции метро «Давыдково» и Аминьевского шоссе.

Неэффективно используемый участок в районе Фили-Давыдково подлежит редевелопменту по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы.

«Неэффективно используемый участок в районе Фили-Давыдково площадью 1,49 гектара планируется реорганизовать по программе комплексного развития территорий. Проект полностью будет направлен на реализацию целей программы реновации. Объем инвестиций в редевелопмент площадки оценивается почти в 5,3 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Участок расположен по адресу: Кременчугская улица, владение 19, недалеко от природного заказника «Долина реки Сетунь» и станции метро «Давыдково». Хорошую транспортную доступность обеспечивает также Аминьевское шоссе.

«По проекту комплексного развития территорий планируется построить современное жилье для целей программы реновации площадью 53,5 тысячи квадратных метров. На первых этажах могут появиться мастерские мелкого ремонта, ателье, салоны красоты, химчистки, спортзалы, небольшие магазины и кафе, а также другие необходимые для комфортного проживания москвичей объекты», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на сроки реализации программы реновации влияют в том числе количество подобранных территорий для строительства жилья. Всего в Западном административном округе планируют переселить около 105 тысяч человек из 559 домов. На данный момент уже возведено 33 здания, на стадии проектирования и строительства находится еще 44 объекта.

Реорганизация территорий в районе Фили-Давыдково позволит улучшить жилищные условия 1,2 тысячи горожан за счет переселения из ветхого жилого фонда в новые современные квартиры с выполненной отделкой по программе реновации, добавил заммэра.

В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

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