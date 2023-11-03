Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Структура "Росатома" построит отель за 1 млрд рублей в технопарке "Саров"

3 ноября 2023, 16:15 899 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: realty.interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

"АО "Ураниум Уан Груп" (структура госкорпорации "Росатом") планирует построить гостиничный комплекс Национального центра физики и математики на территории технопарка "Саров", объем инвестиций в проект составит 1,08 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, проекту присвоен статус приоритетного.

"Планируется предоставление льготы по налогу на имущество за пять лет на общую сумму 77,1 млн рублей. По окончании периода предоставления льгот, с 2028 года, ежегодно сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составит 32 млн рублей (НДФЛ — 0,6 млн рублей)", — говорится в сообщении.

Президиум совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области также одобрил присвоение статуса приоритетных еще двум инвестпроектам в сфере АПК, реализованных в регионе.

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
03.11.2023
"Россети Северный Кавказ" реконструировали линию электропередачи для надежного электроснабжения отдаленного села в Ингушетии
22.01.2019
В фокусе: полимеры для производства кабельно-проводниковой продукции. Портал RusCable.Ru посетит выставку Интерпластика 
24.02.2023
RusCable Live. Нейрополимеры и СССР 2.0 для кабельной отрасли. Эфир 24.02.2023
05.06.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
03.11.2023
Опубликован топ застройщиков России по объему текущего строительства
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+