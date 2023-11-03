"АО "Ураниум Уан Груп" (структура госкорпорации "Росатом") планирует построить гостиничный комплекс Национального центра физики и математики на территории технопарка "Саров", объем инвестиций в проект составит 1,08 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, проекту присвоен статус приоритетного.

"Планируется предоставление льготы по налогу на имущество за пять лет на общую сумму 77,1 млн рублей. По окончании периода предоставления льгот, с 2028 года, ежегодно сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составит 32 млн рублей (НДФЛ — 0,6 млн рублей)", — говорится в сообщении.

Президиум совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области также одобрил присвоение статуса приоритетных еще двум инвестпроектам в сфере АПК, реализованных в регионе.