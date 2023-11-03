RusCable Insider #335
Кабельный ренессанс, 19 лет Gavary Compounds и официальный день кабельщика
"АО "Ураниум Уан Груп" (структура госкорпорации "Росатом") планирует построить гостиничный комплекс Национального центра физики и математики на территории технопарка "Саров", объем инвестиций в проект составит 1,08 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, проекту присвоен статус приоритетного.
"Планируется предоставление льготы по налогу на имущество за пять лет на общую сумму 77,1 млн рублей. По окончании периода предоставления льгот, с 2028 года, ежегодно сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составит 32 млн рублей (НДФЛ — 0,6 млн рублей)", — говорится в сообщении.
Президиум совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области также одобрил присвоение статуса приоритетных еще двум инвестпроектам в сфере АПК, реализованных в регионе.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter