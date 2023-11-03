Удокан назвали мировой надеждой рынка меди

На прошедшей 12-й ежегодной конференции по металлургии (Shanghai Metals Market - SMM 2023) в Китае (Чунцин) эксперт SMM по меди проанализировал будущую динамику структуры спроса и предложения на мировом рынке медного концентрата. Русская версия доклада размещена здесь.

В документе сказано, что запуск новых медных проектов не ожидается. Сейчас в мире существует лишь несколько сверхкрупных и высококачественных проектов по добыче меди, которые могут быть реализованы.

Единственными новыми проектами, которые будут введены в эксплуатацию в будущем, являются медный рудник Хуннипо в Китае и месторождение Удокан в России.

Рост мирового производства медного концентрата в основном обусловлен проектами расширения, и эксперты ожидают, что прирост медного концентрата достигнет максимума в 1,358 млн т. металла в 2024 году, сообщает телеграм-канал Удоканской меди.