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Удокан назвали мировой надеждой рынка меди

3 ноября 2023, 17:15 879 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ИИС Металлоснабжение и сбыт

На прошедшей 12-й ежегодной конференции по металлургии (Shanghai Metals Market - SMM 2023) в Китае (Чунцин) эксперт SMM по меди проанализировал будущую динамику структуры спроса и предложения на мировом рынке медного концентрата. Русская версия доклада размещена здесь.

В документе сказано, что запуск новых медных проектов не ожидается. Сейчас в мире существует лишь несколько сверхкрупных и высококачественных проектов по добыче меди, которые могут быть реализованы.

Единственными новыми проектами, которые будут введены в эксплуатацию в будущем, являются медный рудник Хуннипо в Китае и месторождение Удокан в России.

Рост мирового производства медного концентрата в основном обусловлен проектами расширения, и эксперты ожидают, что прирост медного концентрата достигнет максимума в 1,358 млн т. металла в 2024 году, сообщает телеграм-канал Удоканской меди.

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Метки: УДОКАН, МЕДЬ
Отрасль: Металлургия 

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