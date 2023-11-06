RusCable Insider #335
Кабельный ренессанс, 19 лет Gavary Compounds и официальный день кабельщика
На обложке Томсккабель. Как прошел запуск нового цеха по производству обмоточных материалов? Изменение номенклатуры предприятия. Обзор нового выпускаемого оборудования в свежем выпуске журнала!
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