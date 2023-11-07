На финишном участке Троицкой линии метро построят две станции

​Утвержден проект планировки территории для строительства финального участка Троицкой линии метро, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, он предусматривает строительство двух станций – «Ватутинки» и «Троицк». Длина последнего отрезка составит около 5,9 км.

В перспективе на территории, прилегающей к станциям, будет проживать около 300 тыс. человек. Для них метро станет основным видом общественного транспорта.

«Открытие Троицкой линии значительно снизит нагрузку в часы пик на южных участках соседних линий метро, которыми сейчас вынуждено пользоваться население Троицкого и Новомосковского округов. Проект также принесет пользу жителям других районов Москвы, например, Северного Бутова, Ясенево и Тёплого Стана», – сказала Юлиана Княжевская.

Напомним, Троицкая линия будет начинаться от станции «ЗИЛ». Всего на ветке протяженностью 42 км запроектировано 17 станций, пять из них пересадочные.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с вводом этого участка пассажиры смогут экономить в пути около полутора часов. Он уточнил, что в июне была утверждена планировка отрезка «Коммунарка» – «Кедровая» длиной 9,3 км, а участок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» планируется ввести в 2024 году.