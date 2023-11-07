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Инвестиционную карту внедрили на Ставрополье в помощь бизнесу

7 ноября 2023, 16:00 368 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям
t.me

t.me

Инвестиционную карта для привлечения новых бизнесменов и упрощения их работы запустили в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Инвесткарта представляет собой портал, где собрана полная информация, актуальная для предпринимателей, которые хотели бы открыть бизнес в регионе", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.

С помощью нее можно будет увидеть свободные инвестплощадки, формы господдержки, варианты приобретения земельных участков, зданий и помещений, объекты потребительского рынка и полезные ископаемых рядом с выбранным участком.

Отмечается, что по каждому объекту краевое правительство собрало полную информацию, включая возможность подключения к инженерным коммуникациям, и сформировало пакет документов для запуска инвестпроекта.

Ресурс уже доступен на сайте Корпорации развития Ставропольского края.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: IT 

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