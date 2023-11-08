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Новую сельскую школу под Моршанском построят за 442,2 млн

8 ноября 2023, 15:15 302 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Моршанском районе Тамбовской области построят здание для общеобразовательной школы на 350 учеников в селе Алгасово, сообщает RosTender.info.

Трехэтажный Т-образный объект возведут по адресу улица Ильинка, 24. Подрядчика определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 23 ноября. Начальная цена контракта составляет 442,2 млн рублей. Заказчиком выступает администрация Моршанского района.

Строительные работы завершатся к концу октября 2024 года. Помимо учебных классов, в составе учреждения предусмотрены спортивный зал со снарядной, лаборатория IT-технологий и виртуального моделирования, комната подготовки групповых проектов и кабинет робототехники.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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