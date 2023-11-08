8 ноября 2023 года в НИУ «МЭИ» открыли лабораторию РусГидро «Моделирование параметров гидроагрегата». В церемонии открытия приняли участие первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков и представители РусГидро.

Модель гидроагрегата, расположенная в лаборатории, представляет собой программно-аппаратный комплекс, имитирующий различные режимы работы гидроагрегата.

«Благодаря новому оборудованию студенты НИУ «МЭИ» смогут изучить особенности настройки регуляторов гидротурбин и исследовать их влияние на процесс регулирования. Такой комплекс позволит студентам на практике прикоснуться к оборудованию, которое используется в гидроэнергетике. Кроме того, модель гидроагрегата будет использоваться при выполнении выпускных квалификационных работ и диссертационных исследований», ‒ рассказал о новой лаборатории первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

Функциональная модель гидроагрегата позволяет проводить ряд учебно-экспериментальных работ. В частности, исследовать влияние характеристик гидротурбины на процесс ее регулирования, моделировать гидромеханические переходные процессы в агрегатном блоке, позволяет настраивать регулятор гидроагрегата и электрогидравлическую следящую систему, а также выполнять имитацию команд управления и контролируемых сигналов.

Открытие новой лаборатории приурочено к 5-летнему юбилею Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ «МЭИ», созданном при поддержке ПАО «РусГидро».