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В НИУ "МЭИ" открыли лабораторию РусГидро "Моделирование параметров гидроагрегатов"

8 ноября 2023, 16:30 263 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: НИУ МЭИ
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8 ноября 2023 года в НИУ «МЭИ» открыли лабораторию РусГидро «Моделирование параметров гидроагрегата». В церемонии открытия приняли участие первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков и представители РусГидро.

Модель гидроагрегата, расположенная в лаборатории, представляет собой программно-аппаратный комплекс, имитирующий различные режимы работы гидроагрегата.

«Благодаря новому оборудованию студенты НИУ «МЭИ» смогут изучить особенности настройки регуляторов гидротурбин и исследовать их влияние на процесс регулирования. Такой комплекс позволит студентам на практике прикоснуться к оборудованию, которое используется в гидроэнергетике. Кроме того, модель гидроагрегата будет использоваться при выполнении выпускных квалификационных работ и диссертационных исследований», ‒ рассказал о новой лаборатории первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

Функциональная модель гидроагрегата позволяет проводить ряд учебно-экспериментальных работ. В частности, исследовать влияние характеристик гидротурбины на процесс ее регулирования, моделировать гидромеханические переходные процессы в агрегатном блоке, позволяет настраивать регулятор гидроагрегата и электрогидравлическую следящую систему, а также выполнять имитацию команд управления и контролируемых сигналов.

Открытие новой лаборатории приурочено к 5-летнему юбилею Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ «МЭИ», созданном при поддержке ПАО «РусГидро».

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Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, НИУ МЭИ, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика Машиностроение 

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