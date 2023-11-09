Правительство продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета страны. С этой целью актуализировано стратегическое направление в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности. Распоряжение об утверждении обновлённой редакции документа подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Новая редакция стратегического направления содержит пять ключевых экосистемных проектов: «Умное производство», «Цифровой инжиниринг», «Продукция будущего», «Технологическая независимость» и «Интеллектуальная господдержка». Первые три проекта были доработаны по сравнению с предыдущей версией направления, а два последних появились в нём впервые.

Так, в проекте «Умное производство», учитывая задачи по переходу на использование отечественного инженерного и промышленного софта, сделан акцент на профессиональной переподготовке сотрудников для работы с российским программным обеспечением. Также он предусматривает формирование модели образовательных и учебно-методологических центров, которые смогут обеспечивать промышленные предприятия высококвалифицированными кадрами. Наиболее успешные модели будут масштабированы на всю страну.

Нововведения в проекте «Цифровой инжиниринг» подразумевают создание универсальных промышленных маркетплейсов, где будет представлена готовая инфраструктура для создания и реализации продукции по принципу «от идеи до рынка».

В проекте «Продукция будущего» заложен переход предприятий на более гибкую модель конвейерного производства, что позволит выпускать продукцию, соответствующую индивидуальным требованиям потребителя.

В числе задач нового проекта «Технологическая независимость» – стимулирование спроса на российское программное обеспечение и отечественную компьютерную технику, а также технику и ПО из дружественных стран. Также проект предполагает увеличение доли предприятий, использующих российские средства защиты информации. Кроме того, в рамках проекта промышленными предприятиями должно быть организовано взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам для своевременного реагирования на киберугрозы.

Ещё один новый проект «Интеллектуальная господдержка» предполагает переход к цифровой модели государственной финансовой поддержки. Так, планируется увеличить долю предприятий, использующих в работе Государственную информационную систему промышленности (ГИСП) в качестве навигатора по мерам господдержки. Также стоит задача увеличить число предприятий, использующих ГИСП как площадку для отбора и экспертизы заявок на получение финансовой поддержки. Помимо этого, предполагается снизить отчётную нагрузку промышленных предприятий за счёт организации на базе информационной системы электронного взаимодействия между участниками рынка и органами власти.

Комментируя обновлённую редакцию стратегического направления на заседании Правительства 9 ноября, Михаил Мишустин отметил, что реализация его ключевых проектов также предполагает существенное расширение применения на предприятиях искусственного интеллекта, нейротехнологий, математического моделирования и виртуальных испытаний, робототехники и мехатроники.