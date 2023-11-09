Начались работы по расширению подстанции 330 кВ «Железногорская» в Курской области. Проект позволит выдать 100 МВт дополнительной мощности для развития Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева, который является одним из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.

Энергетики построят две новые линейные ячейки на открытом распределительном устройстве 110 кВ, к которым подключат питающие потребителя линии электропередачи. Работа выполняется в условиях действующего объекта без снижения его надежности. Новые ячейки оснастят микропроцессорными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики, интеллектуальными приборами учета электроэнергии.

После завершения проекта мощность присоединения комбината к Единой национальной электрической сети увеличится на треть – до 396 МВт. Это позволит обеспечить энергией строящиеся производственные объекты, в числе которых вторая очередь дробильно-конвейерного комплекса в карьере производительностью 35 млн тонн руды в год. Реализация технологии дает возможность сократить эксплуатационные затраты и комплексно использовать запасы месторождения.

Подстанция 330 кВ «Железногорская» мощностью 1 682,9 МВА является одним из крупнейших центров питания Курской области. Она входит в схему выдачи мощности Курской АЭС, обеспечивает электроэнергией Железногорск, Дмитриев и Фатеж, где живет около 100 тыс. человек.

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева (входит в «Металлоинвест») занимает первое место в России по запасам железной руды и второе по производству железорудного сырья. Основными видами товарной продукции предприятия являются агломерационная руда, железорудный концентрат, неофлюсованные и офлюсованные окатыши.