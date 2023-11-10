Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду отремонтировали автотрансформаторы и трансформаторы на подстанциях 220 кВ «Холбон», «Зеленая», «Асино», «Сора» и 500 кВ «Абаканская». Это позволит обеспечить надежную работу объектов, которые участвуют в электроснабжении потребителей в Красноярском крае, Томской области, Забайкалье и Хакасии, включая тяговый транзит Транссиба.

Силовые автотрансформаторы и трансформаторы предназначены для преобразования класса напряжения в электрических сетях. Выход оборудования из строя может привести к ограничениям электроснабжения потребителей. Чтобы этого не допустить, энергетики регулярно диагностируют и ремонтируют агрегаты. После завершения мероприятий проводятся повторные высоковольтные испытания.

Подстанция 220 кВ «Асино» (мощность – 250 МВА) питает юго-восток Томской области, включая одноименный город с населением 25 тыс. человек.

Подстанции 500 кВ «Абаканская» (1602 МВА) и 220 кВ «Сора» (126 МВА) обеспечивают электроснабжение значительной части потребителей Хакасии, включая предприятие «Абаканвагонмаш», Сорский ГОК, а также объекты южного хода Транссиба.

Красноярская подстанция 220 кВ «Зеленая» (300 МВА) питает Советский район города, где расположено несколько значимых социальных объектов: Красноярский краевой онкологический диспансер, Краевая больница № 1, Детская инфекционная больница и др.

Подстанция 220 кВ «Холбон» (250 МВА) – один из самых крупных центров питания Забайкальского края, обеспечивающий выдачу мощности Харанорской ГРЭС и электроснабжение тягового транзита Транссиба.

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В зону его обслуживания входят 12 субъектов Российской Федерации с населением 19,1 млн человек. МЭС Сибири отвечают за бесперебойную работу 453 линий электропередачи общей протяженностью по трассе более 26,3 тыс. км и 123 подстанций общей трансформаторной мощностью 49 753 МВА. Филиал обеспечивает межгосударственные перетоки электроэнергии в Казахстан и Монголию. В подчинении находятся пять предприятий магистральных электросетей (ПМЭС) – Красноярское, Западно-Сибирское, Хакасское, Забайкальское и Кузбасское. Генеральный директор филиала – Терсков Александр Владимирович.