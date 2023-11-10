К концу текущего года филиал «Россети Центр» - «Орелэнерго» установит уличные светильники в 4 населенных пунктах Орловской области, обеспечив комфортной инфраструктурой несколько тысяч жителей региона.

Так, порядка 300 светильников появятся на улицах поселков Крутая Гора, Садовый, Сабурово и Знаменка Орловского района. Энергетики установят около двух сотен новых стоек и протянут более 10 км нового самоизолированного кабеля с высокой степенью защиты, что позволит предотвратить возможные технологические нарушения и обеспечить надежное электроснабжение на этом участке улицы. В поселке Знаменка в рамках заключенных договоров на восстановление уличного освещения дополнительно установят еще 700 светильников.