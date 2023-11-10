Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» за девять месяцев 2023 года отремонтировали порядка 1,9 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП). К работе в период пиковых нагрузок подготовили почти 640 километров ЛЭП высокого класса напряжения (35-110 кВ) и более 1,2 тысячи километров линий 0,4-10 кВ.

Комплекс технических мероприятий реализован в рамках Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года.



Энергетики в том числе заменили более 11,2 тысячи поврежденных изоляторов, свыше 1,7 тысячи ветхих опор, смонтировали 139 птицезащитных устройств и 373 километра нового провода. Значительное внимание специалисты уделили замене неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Данный тип провода безопасен и значительно лучше выдерживает негативные воздействия зимней стихии.