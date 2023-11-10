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"Россети Северный Кавказ" отремонтировали почти 1,9 тысячи километров линий электропередачи на Ставрополье

10 ноября 2023, 17:00 169 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» за девять месяцев 2023 года отремонтировали порядка 1,9 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП). К работе в период пиковых нагрузок подготовили почти 640 километров ЛЭП высокого класса напряжения (35-110 кВ) и более 1,2 тысячи километров линий 0,4-10 кВ.

Комплекс технических мероприятий реализован в рамках Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года.

Энергетики в том числе заменили более 11,2 тысячи поврежденных изоляторов, свыше 1,7 тысячи ветхих опор, смонтировали 139 птицезащитных устройств и 373 километра нового провода. Значительное внимание специалисты уделили замене неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Данный тип провода безопасен и значительно лучше выдерживает негативные воздействия зимней стихии.

«К подготовке электросетевого комплекса к зиме энергетики всегда подходят с повышенной ответственностью. Ведь своевременное и качественное выполнение ремонтных мероприятий – гарантия надежной работы оборудования и бесперебойного электроснабжения потребителей, что особенно важно в период холодов», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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