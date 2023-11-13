Группа компаний ICL открыла новый завод по производству многослойных материнских плат для настольных, мобильных и серверных систем на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе Республики Татарстан. Запуск новой площадки также позволит удвоить объем сборки системных блоков и моноблоков, ноутбуков и планшетов, серверов.

«Проект группы ICL – один из самых масштабных, в реализации которых Фонд развития промышленности принимает участие в сфере электроники: 2 млрд рублей инвестиций, из которых 663 млн рублей предоставил ФРП. Новое производство закрывает растущие потребности группы в материнских платах для компьютерной техники. После выхода на проектную мощность предприятие сможет обеспечивать платами и других участников отечественного рынка электроники, частично замещая импортные поставки», – прокомментировал директор ФРП Роман Петруца.

«Мы рады представить новый завод ICL Techno. Его запуск – важнейшее событие для всей отечественной ИТ-промышленности. Усиление импортозамещения, снижение зависимости от импортных комплектующих и рост конкурентоспособности российских производителей – такие возможности открываются с его открытием для отрасли в целом, а также для наших заказчиков и партнеров в частности», – рассказал генеральный директор ICL Techno Евгений Степанов.

На новом предприятии будут производить поверхностный монтаж печатных плат с установкой процессоров Intel, AMD, «Байкал» и «Эльбрус» в соответствии с потребностями заказчиков конечных изделий.

Площадь завода превышает 8 тыс. кв. метров. С использованием средств займа ФРП группа компаний ICL приобрела новые линии поверхностного и выводного монтажа материнских плат, системы автоматического оптического контроля и рентгеновского контроля, а также автоматизированные конвейерные линии сборки и оборудование тестирования готовой продукции.

Ранее компания заказывала разработанные собственными инженерами-конструкторами и системотехниками материнские платы у контрактных производителей. На первом этапе новое предприятие ежегодно будет выпускать 300 тыс. плат с увеличением до 1 млн плат в перспективе 3 лет, что позволит компании занять до 9% отечественного рынка материнских плат, частично заместив импорт.

Запуск нового завода поможет группе ICL в перспективе нарастить выпуск конечной продукции в 2 раза – до 1 млн единиц готовой продукции в год и занять не менее 10% российского рынка вычислительного оборудования.

Выпускаемая на базе материнских плат собственной разработки и производства продукция предназначена в первую очередь для сферы государственного управления, медицинских и образовательных учреждений, розничной торговли и промышленных предприятий. До конца 2023 года планируется выход на розничный рынок.

На новом производстве материнских плат создано 80 высокопроизводительных рабочих мест. В перспективе на заводе будут работать 400 человек.