Кабели СКАПС соответствуют требованиям стран ЕАЭС

Новая серия безопасных симметричных кабелей СКАПС применяется в местах массового пребывания людей.

Кабели СКАПС завода «Спецкабель» удовлетворяют требованиям технических регламентов и признаны всеми странами – участницами Евразийского экономического союза. Этот факт заверяется сертификатом соответствия регламенту 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», полученным заводом на данную продукцию.

Кабель симметричный СКАПС для монтажа систем сигнализации, управления и передачи данных не содержит вредоносных галогенов. Кабель может изготавливаться в огнестойком исполнении, с защитным экраном от электромагнитных помех из алюминиевой фольги и броней из стальных проволок.

Отличительная особенность эксплуатации кабелей СКАПС – диапазон рабочих температур (-70 до +90°C), а монтаж возможен при -30 и до +50°C. Изделия долговечны и прослужат как минимум 40 лет.

Кроме сертификата Таможенного союза, завод «Спецкабель» получил свидетельство Роспатента на товарный знак СКАПС®, что помогает снизить риски контрафакции кабельной продукции.