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В Приморье построят газопровод и ГРС-2 "Артем"

14 ноября 2023, 10:24 302 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Строительство объекта «Газопровод-отвод и ГРС-2 Артем Приморского края» входит в Программу развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2021-2025 годы. Проектная документация по объекту получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Газопровод-отвод предназначен для подачи природного газа на ГРС-2 Артем. Для этого он будет подключен к действующему газопроводу-отводу к ГРС-1 города Владивостока от магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», – сообщил начальник отдела комплексной экспертизы Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России Руслан Козачук.

Строительство газопровода-отвода и ГРС-2 Артем пройдет одновременно на территории Артемовского городского округа в Приморском крае. Начало трассы – точка подключения к действующему газопроводу-отводу «ГРС-1 Владивосток». Конец трассы соответствует границе ГРС-2 Артем.

Газопровод-отвод диаметром 426 мм проложат в одну нитку подземно. Максимальное рабочее давление – 7,4 МПа. Производительность автоматизированной ГРС составит 160 тыс. куб. м/ч.

Проектные решения также включают систему электрохимзащиты газопровода и подземных сооружений ГРС от коррозии, автоматизации и телемеханики, прокладку линии технологической связи (ВОЛС), подъездной автодороги к площадке ГРС, а также систему пожарной безопасности.

Заказчик – ООО «Газпром газификация». Генеральный проектировщик – ООО «ГЛ ИНЖИНИРИНГ».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ГАЗИФИКАЦИЯ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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