13 ноября в формате телемоста глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков дал старт движению по дорожным объектам после капитального ремонта в Республике Бурятия, Чувашской Республике, Иркутской и Ярославской областях.

В церемонии открытия приняли участие глава Чувашской Республики Олег Николаев, министр дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко, первый заместитель главы администрации Кабанского района Республики Бурятия Геннадий Осетров, начальники подведомственных казенных учреждений (ФКУ) и представители центрального аппарата Росавтодора.

«Сегодня мы запускаем движение по модернизированным участкам автомобильных дорог общей протяженностью почти 30 км. Капитальный ремонт прежде всего нацелен на исполнение мероприятий, связанных с поддержанием и повышением транспортно-эксплуатационного состояния федеральных трасс, которые являются основной частью опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации. К 2028 году мы приведем к нормативу 85 % дорог в составе опорной сети. Только в этом году в рамках капитального ремонта будут отремонтированы и расширены порядка 226 км федеральных трасс. Важно, что во время проведения ремонта большое внимание уделяется экологическим и природоохранным мероприятиям, созданию многофункциональных зон дорожного сервиса», – отметил Роман Новиков.

Отдельно руководитель Росавтодора поблагодарил глав субъектов РФ за содействие при реализации таких значимых для страны проектов.

«Работа, которая проводится в рамках обновления опорной дорожной сети, позволяет жителям Чувашской Республики и нашим гостям передвигаться беспрепятственно, с комфортом. Она позволит не только перемещаться из одной точки в другую, но и развивать бизнес и претворять в жизнь всё, что у нас запланировано в разных сферах жизнедеятельности. Пятилетняя программа, которую мы вместе утвердили, позволяет синхронизировать планы развития региональной, местной дорожной сети и обеспечивать людей современным стандартом жизни независимо от того, где они проживают. Наши строители выполнили все дорожно-строительные работы качественно и в срок, это дает уверенность, что мы будем добиваться всех намеченных целей и дальше», – рассказал Олег Николаев.

В Чувашской Республике в рамках капремонта специалисты расширили с двух до четырех полос движения 5-километровый участок автомобильной дороги А-151 Цивильск – Ульяновск, разделили встречные потоки барьерным ограждением и устроили линии электроосвещения. Трасса связывает между собой два крупных транспортных узла – Чебоксары и Канаш, обеспечивая надежную связь региона с остальными субъектами РФ.

Ежедневно по участку проезжает свыше 12 тыс. автомобилей. Для повышения уровня безопасности дорожного движения и ликвидации опасных левых поворотов на 2-м и 5-м км построили две разворотные петли с переходно-скоростными полосами, которые позволят водителям беспрепятственно менять направление движения и безопасно вливаться в общий поток после совершения маневра. В целях снижения аварийности на дороге и тяжести последствий ДТП, в том числе с участием пешеходов, дорожники установили перильное ограждение и 146 дорожных знаков, нанесли разметку термопластиком.

В Цивильске вместо старых автобусных остановок появились две новые остановочные площадки с кирпичными автопавильонами, переходно-скоростными полосами, тротуарами и светофорным объектом с кнопкой вызова.

Начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов подчеркнул, что при реализации проекта применялись новые материалы и технологии, направленные на увеличение межремонтных сроков эксплуатации. В частности, были применены технология холодной регенерации и методология объемно-функционального проектирования.

В настоящее время разработана проектная документация на капитальный ремонт еще двух отрезков км 96 – км 105 и км 105 – км 116 трассы А-151 с переводом проезжей части в четырехполосное исполнение. К реализации проекта планируется приступить в 2024 году. В перспективе у дорожников – провести аналогичные работы и на следующем участке км 116 – км 122.

В Ярославской области на трассе М-8 «Холмогоры» отремонтировали участок со 186-го по 195-й км, который тоже перевели в четырехполосное исполнение.

За два года дорожники осуществили целый комплекс работ на участке с интенсивностью движения 25 тыс. автомобилей в сутки. Помимо основных работ на проезжей части, съездах и примыканиях, для комфорта местных жителей капитально отремонтировано восемь остановочных комплексов, все они оборудованы новыми автопавильонами. Кроме того, устроены тротуары с перильным ограждением и пешеходные дорожки.

Начальник ФКУ Упрдор «Холмогоры» Павел Кудряшов подчеркнул, что на всей протяженности трассы М-8 «Холмогоры» в Ярославской области достаточно хорошо развита инфраструктура придорожного сервиса: площадки отдыха, кафе и АЗС. В границах участка капитального ремонта также расположены многофункциональные зоны сервиса на 187-м и 194-м км.

В свою очередь Роман Новиков отметил, что в целом трасса М-8 всегда была в «передовиках» в плане организации придорожного сервиса. «Совсем недавно у нас прошла серия совещаний, посвященных этой теме. Планы масштабные: к 2025 году планируем создать 30 новых МФЗ, а к 2030 году – более 120. И как раз положительный опыт коллег очень поможет регионам, где дорожный сервис находится в стадии развития», – добавил он.

В Республике Бурятия и Иркутской области открыли движение по модернизированным участкам трассы Р-258 «Байкал». Работы на этом маршруте являются весомым вкладом дорожников в развитие внутреннего туризма, ведь трасса ведет к самому глубокому озеру в мире – Байкалу, а также множеству туристических баз вблизи него.

На участке со 183-го по 191-й км после окончания первого этапа ввели отрезок протяженностью 4,4 км дороги.

Специалисты полностью отфрезеровали старое дорожное покрытие и устроили новое из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Демонтированное покрытие в измельченном виде использовали при укреплении обочин и устройстве примыканий. В целях повышения уровня безопасности на участке установили новое барьерное металлическое ограждение, дорожные знаки, нанесли хорошо различимую в дневное и ночное время суток горизонтальную разметку.

Помимо этого, на участке с большим количеством грунтовых и поверхностных вод дорожники полностью модернизировали систему водоотвода: вместо 23 старых железобетонных водопропускных труб устроили новые металлические. Вдоль проезжей части и по откосам насыпи установили бетонные лотки. В целях предотвращения насыщенности грунта влагой и эффекта морозного пучения было принято решение о замене переувлажненных грунтов на скальные и крупнообломочные, а также укладке геомембраны.

Начальник ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров в ходе своего доклада подчеркнул, что впервые в Республике Бурятия на федеральной трассе устроили обочины с фильтрацией, уложив слой сорбента для полной очистки стоков поверхностных вод от механических примесей и растворенных вредных веществ. Данная технология призвана защитить биосферу озера Байкал и существенно повлиять на его экологическую составляющую.

Большое внимание дорожники уделили благоустройству пешеходной среды, особенно в зоне с большим количеством дачных угодий. Для комфорта жителей села Выдрино установили два автопавильона, обустроив их заездными карманами с тротуарами и перильным ограждением.

Аналогичные работы планируется провести в рамках второго этапа капремонта на участке км 185 – км 188. Ввод оставшихся 3,3 км запланирован на 2024 год.

В Кабанском районе республики ввели в эксплуатацию еще 6,7 км трассы Р-258 «Байкал» в рамках первого этапа капитального ремонта участка со 191-го по 214-й км. На объекте провели аналогичные работы: заменили конструктивные слои дорожной одежды, а переувлажненные грунты ‒ на скальные и крупнообломочные. Для предотвращения насыщенности грунта влагой уложили слой геомембраны, дорожное покрытие устроили из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Остальные 16,3 км (II этап) специалисты отремонтируют в 2025 году.

Третий отремонтированный участок на Р-258 находится в Иркутской области (км 159 ‒ км 163). На нем дорожники устроили рабочий слой земляного полотна и дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси с последующей укладкой асфальтобетонных слоев. Также укрепили откосы насыпи грунтовыми нагелями и устроили фильтр-площадки для очистки стоков.