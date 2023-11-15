Дорогу построят в квартале реновации в районе Измайлово

​Согласованы проекты строительства двух участков дороги в районе Измайлово на востоке Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Возводя новые кварталы по программе реновации жилья, мы уделяем большое внимание сопутствующей инфраструктуре. Для удобства перемещения жителей в новом квартале в районе Измайлово построят дорогу», – сказал Андрей Бочкарёв.

Он уточнил, что участки строительства расположены вблизи дома 5/1, корпуса 1 в Измайловском проезде. Здесь возведут участок районного значения с кольцевым пересечением и участок дороги местного значения.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что наряду со строительством дороги будут обустроены тротуары, велодорожка, остановка наземного городского пассажирского транспорта и установлен светофор с автоматизированной системой управления.

«В дополнение к этому специалисты переустроят инженерные коммуникации. Завершающим этапом работ станет установка дорожных знаков и нанесение разметки», – пояснила Анна Яковлева.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов – это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. метров, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года.