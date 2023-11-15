«Подготовка к отопительному сезону в этом году проходила на фоне роста энергопотребления и нагрузок на электросетевое и генерирующее оборудование при прохождении летних максимумов потребления мощности», – заявил Николай Шульгинов, открывая Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона ‪2023-2024 годов».

С начала года электропотребление энергосистемы выросло на 1,2%, отметил Министр, прогнозируется, что в отопительный сезон потребление увеличится на 1,8% по сравнению с ОЗП ‪2022-2023 гг.

По словам Николая Шульгинова, в настоящее время все энергообъекты обеспечены необходимыми запасами топлива; подземные газохранилища заполнены на расчётные потребности, в достаточном объёме накоплены гидроресурсы, завершены плановые поставки энергоресурсов в рамках Северного завоза.

Планы ремонта на текущий год с учётом объёмов техперевооружения и реконструкции сохранены в объёмах 2022 года; сформирован необходимый запас оборудования, запчастей и комплектующих на случай нештатных ситуаций, добавил Министр.

97% субъектов электроэнергетики получили паспорта готовности к ОЗП. В то же время, заявил Николай Шульгинов, «при проведении оценки готовности видим факты несоответствия представляемой отдельными компаниями отраслевой отчётности фактическому положению дел». В этой связи принято решение совместно с Ростехнадзором и Прокуратурой провести выездные проверки 71 объекта электроэнергетики, сказал глава Минэнерго. По результатам, добавил он, будет дана окончательная оценка ситуации реальной готовности энергокомпаний к зиме. Министр не исключил отзыва паспортов готовности с информированием Прокуратуры по фактам снижения надёжности энергоснабжения потребителей.

На особом контроле ведомства при прохождении ОЗП, как заявил Николай Шульгинов, останется обеспечение надёжной и безопасной работы энергообъектов Дальнего Востока, Чукотки, юго-востока Сибири, Северного Кавказа, прежде всего, Дагестана. По словам Министра, реализуемых в Дагестане мероприятий по подготовке к ОЗП и по исполнению программы повышения надёжности недостаточно. Необходимы, добавил он, действия властей республики по консолидации сетей, проблеме бесхозяйных электросетей, повышению уровня платежей и борьбе с незаконными подключениями.

Особого внимания, по словам Министра, требует и работа электросетевого и генерирующего оборудования в энергосистеме Юга России. Потребление здесь активно растёт, прогнозируется, что в этот осенне-зимний период рост составит 5,5%, пояснил Николай Шульгинов. С учётом режима работы энергосистем новых регионов и во избежание необходимости работы электросетевого комплекса в контролируемых сечениях Кубани и Крыма в параметрах, близких к предельным, ГК «Ростех» необходимо в кратчайшие сроки обеспечить выполнение обязательств по вводу ТЭС «Ударная» в Тамани. Министр также сообщил об активной работе по созданию более надёжной схемы энергоснабжения новых регионов.

Коснувшись вопроса неплатежей, Министр отметил: в целом по стране общий объём задолженности потребителей на розничных рынках электроэнергии на 1 октября составил 320,5 млрд рублей, в том числе просроченная 216,3 млрд рублей. Почти 44% долга приходится на потребителей услуг ЖКХ.