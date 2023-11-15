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Развитие транспортных коридоров к 2030 году обеспечит России независимость от обстановки в Европе

15 ноября 2023, 16:30 300 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Институт проблем естественных монополий
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Инфографика ИПЕМ Транспортные коридоры

Инфографика ИПЕМ Транспортные коридоры

Карта ИПЕМ Панъевропейские транспортные коридоры

Карта ИПЕМ Панъевропейские транспортные коридоры

Карта ИПЕМ Россия в системе евразийских транспортных коридоров

Карта ИПЕМ Россия в системе евразийских транспортных коридоров

По оценке Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), суммарный объем грузоперевозок по международным транспортным коридорам (МТК), проходящим по территории России, к 2030 году может достичь 370 млн тонн при оптимистичном сценарии их развития. Это сопоставимо с российским экспортом в Европу в 2021 году. В своем новом исследовании «Путь на Восток: развитие евразийских транспортных коридоров» ИПЕМ рассматривает текущее состояние, географию и структуру, планы и перспективы развития торговых путей из России на азиатские рынки.

По разным оценкам, объединенным ИПЕМ в три сценария, к 2025 году планируется увеличение объема перевезенных грузов до 160-175 млн тонн на Восточном полигоне, до 18-25 млн тонн на МТК «Север–Юг» и до 39-42 млн тонн на СМП. К 2030 году на Восточном полигоне произойдет рост объема перевозок до 175-210 млн тонн, до 40-50 млн тонн увеличится объем перевозок на МТК «Север–Юг», СМП увеличит объем перевезенных грузов до 80-110 млн тонн. Таким образом, суммарный объем грузопотоков по всем трем рассматриваемым коридорам к 2030 году достигнет 295-370 млн тонн.

Эти цифры сопоставимы с объемом экспорта российских товаров в Европу (исключая Беларусь и Турцию) в 2021 году, который, по данным Росстата, составил около 361 млн тонн (исключая газ). Поэтому можно утверждать, что к 2030 году развитие МТК, проходящих через территорию России, позволит пропускать по ним объемы, ранее уходившие в Европу. Это обеспечит диверсификацию возможностей по вывозу российской продукции на внешние рынки и независимость от обстановки в Европе.

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За время работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru.

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Метки: ИПЕМ, ИССЛЕДОВАНИЕ
Отрасль: Транспорт 

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