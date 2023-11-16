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Движение разрешено: мост через Свиягу на М-7 "Волга" и еще три участка федеральных трасс открыли после реконструкции

16 ноября 2023, 14:30 460 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: russianhighways.ru

Фото: russianhighways.ru

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в рамках «Транспортной недели» открыл движение на обновленных участках дорог в четырех регионах России, в том числе в Татарстане, Дагестане, Свердловской и Мурманской областях. Все четыре проекта реконструкции федеральных трасс ранее получили положительные заключения Главгосэкспертизы России.

В рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, с увеличением количества полос движения до четырех, завершена реконструкция мостового перехода через реку Свиягу в Татарстане.

«Мостовой переход представляет собой два моста – новый мост длиной 392,2 м под две полосы движения и существующий мост длиной 389 м, приведенный в нормативное состояние в ходе реконструкции. Мосты расположены на расстоянии 19,05 м по осям, имеют одинаковую схему, объединены общими регуляционными сооружениями», – рассказала эксперт Главгосэкспертизы Лидия Когтева.

На этом же участке дороги построено два надземных пешеходных перехода.

В Свердловской области после капитального ремонта ввели три участка автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург (на отрезках с 276 по 308 км) общей протяженностью более 15 км. Их также расширили до 4 полос, что позволит увеличить пропускную способность трассы, входящей в состав маршрута М-12 Москва – Казань – Екатеринбург с перспективой продления до Тюмени.

В Мурманской области запустили движение на обновленном участке трассы Р-21 «Кола» с 14 по 19 км. Это часть подъездной дороги к Североморску, которая образует транспортное полукольцо вдоль восточной границы Мурманска. Четырехполосная автомагистраль построена по нормам категории I В. Ее запуск также важен для удобного подъезда к горнолыжному комплексу «Южный склон» в Ленинском районе Мурманска.

В Республике Дагестан, вблизи села Джемикент и поселка Мамедкала, капитально отремонтировали участок км 905 – км 916 автомобильной дороги Р-217 «Кавказ», с расширением до четырех полос. Кроме того, здесь отремонтировали примыкания и пересечения с местными и региональными автомобильными дорогами. В результате работ пропускная способность участка Р-217 «Кавказ» вырастет до 35 тыс. автомобилей в сутки, и это будет дополнительным стимулом для развития транспортного коридора «Север – Юг», а также туристического маршрута к Каспийскому побережью и древнему городу Дербенту.

В целом в России с начала года построено и реконструировано около 650 км федеральных и региональных трасс. Отремонтировано еще свыше 10 тыс. км. Об этом сообщил Михаил Мишустин на пленарном заседании «Транспортной недели».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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