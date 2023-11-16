КрасЖД завершила строительство второго главного пути на перегоне Кизир – Журавлево в Курагинском районе Красноярского края. Перегон расположен на линии Междуреченск – Тайшет, с которой начинается Восточный полигон. Это сложный отрезок трассы, проложенный по горно-таежной местности в отрогах Саян через долину реки Кизир.

«Модернизация перегона Кизир – Журавлево важна не только для Красноярского края, где идет активное развитее промышленности и постоянно растет спрос на железнодорожные грузовые перевозки. Это один из этапов масштабного проекта по увеличению пропускных способностей всего Восточного полигона, частью которого является южный ход КрасЖД Междуреченск – Тайшет. Линия соединяет Западную и Восточную Сибирь и проходит по труднодоступным горно-таежным местам – здесь порядка 700 искусственных сооружений. До начала реконструкции она почти на 70% была однопутной. Благодаря новому строительству мы сократили количество барьерных мест в 1,5 раза: так, участок от станции Кошурниково до станции Саянская, несмотря на сложнейший рельеф, стал самым скоростным на Красноярской магистрали», – рассказал начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

Менее чем за 1,5 года на перегоне, который огибает реку Кизир и хребты Восточного Саяна, совершая крутые повороты, красноярские железнодорожники выполнили большой объем работ. Здесь построено почти 10 км новых вторых главных путей, возведено 3 железобетонных моста, уложено 8 водопропускных труб, смонтировано свыше 250 опор контактной сети под новые линии электропередач.

Кроме того, чтобы обеспечить безопасность движения поездов по путям перегона, зажатого между рекой и горами, железнодорожники возвели 4 подпорных стены в тех местах, где железная дорога вплотную прилегает к склонам и скальным массивам. Общая протяженность новых подпорных сооружений – почти 500 м, высота стен – от 6 до 9 м.

Все работы проводились железнодорожниками в условиях сохранения движения поездов.

Отметим, что Кизир – Журавлево – 14-й из 17 перегонов, расположенных на направлении южного хода КрасЖД от Курагино до Саянской, где в ходе модернизации построены сплошные вторые пути (в настоящее время их общая протяженность – 262 км).

Реконструкция выполнена в рамках инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет». Проект реализуется с учетом утвержденных параметров модернизации БАМа и Транссиба, обеспечивающих достижение по итогам 2024 года объемов вывоза грузов до 180 млн тонн в год, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.