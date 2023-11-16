В районе Москва-Сити появятся новые проезды и надземный переход

В рамках проекта реконструируют улицы Антонова-Овсеенко и Подвойского, Выставочный переулок, участки Пресненской и Краснопресненской набережных, а также Шмитовского, 1-го и 2-го Красногвардейских проездов.

Утвержден проект планировки участка улично-дорожной сети в районе делового центра «Москва-Сити». Новые дороги необходимы для транспортного обслуживания территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом (ТТК), Пресненской набережной и улицей Антонова-Овсеенко.

«Утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе Москва-Сити. В него входит обновление улиц Антонова-Овсеенко и Подвойского, Выставочного переулка, участков Пресненской и Краснопресненской набережных, Шмитовского, 1-го и 2-го Красногвардейских проездов. Всего свыше 4,5 километра дорог», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Вдоль Шмитовского проезда на участке от Третьего транспортного кольца до улицы Антонова-Овсеенко обустроят боковые проезды (860 метров), а вдоль ТТК — разворотный съезд (280 метров). Кроме того, для пешеходов возведут эспланаду через Шмитовский проезд (450 метров) и надземный переход через Выставочный переулок (75 метров), сделают дополнительные наземные переходы и реконструируют подземный на пересечении 1-го и 2-го Красногвардейских проездов (240 метров).

Специалисты переустроят коммуникации, проложат новые инженерные сети, отремонтируют распределительную подстанцию и центральный тепловой пункт, а также благоустроят территорию площадью около шести гектаров.

В результате реализации проекта улучшится транспортная доступность делового центра «Москва-Сити».