​935,5 тыс. кв. м производственной и общественно-деловой недвижимости планируется построить на одном из участков обновляемой промзоны «Южный порт», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Здесь появятся гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы, а также многие другие объекты, востребованные в этом районе. Южный порт в целом – зона активнейшего развития, и мы рассчитываем, что эти объекты будут пользоваться спросом как в масштабах района, так и всего города», – сказал Андрей Бочкарёв.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что строительство планируется на участке площадью 65 га между улицами Коломникова, Шоссейная и Шоссейным проездом, а также путями железной дороги. Для него уже утвержден проект планировки территории.

«На этой территории предусмотрено возведение около 450 тыс. кв. м производственных площадей и 487 тыс. «квадратов» общественной застройки. Благодаря таким объемам строительства можно будет сформировать в этом районе активную городскую среду и создать рабочие места», – пояснила Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказывал, что на этом участке планируется реконструировать порядка 5 км дорог, обновить инженерные сети и построить около 24 трансформаторных подстанций.