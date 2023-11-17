935,5 тыс. кв. м производственной и общественно-деловой недвижимости планируется построить на одном из участков обновляемой промзоны «Южный порт», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Здесь появятся гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы, а также многие другие объекты, востребованные в этом районе. Южный порт в целом – зона активнейшего развития, и мы рассчитываем, что эти объекты будут пользоваться спросом как в масштабах района, так и всего города», – сказал Андрей Бочкарёв.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что строительство планируется на участке площадью 65 га между улицами Коломникова, Шоссейная и Шоссейным проездом, а также путями железной дороги. Для него уже утвержден проект планировки территории.
«На этой территории предусмотрено возведение около 450 тыс. кв. м производственных площадей и 487 тыс. «квадратов» общественной застройки. Благодаря таким объемам строительства можно будет сформировать в этом районе активную городскую среду и создать рабочие места», – пояснила Юлиана Княжевская.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказывал, что на этом участке планируется реконструировать порядка 5 км дорог, обновить инженерные сети и построить около 24 трансформаторных подстанций.
«По утвержденному проекту планировки части бывшей промзоны «Южный порт» будет реализовано два проекта комплексного развития территорий. На участках общей площадью 23,53 гектара запланировано строительство более 462,4 тыс. кв. м промышленных и общественно-деловых объектов. Благодаря реализации двух проектов будет создано почти 8,5 тыс. рабочих мест», – добавил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
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