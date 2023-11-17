Город вложил в развитие площадки индустриального парка «Руднево» порядка 60 миллиардов рублей. Об этом в ходе пресс-тура журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На сегодняшний момент за три года мы вложили около 60 миллиардов рублей, 10 миллиардов вложили резиденты. Наша цель — в три раза увеличить производственные площади с нынешних 215 тысяч квадратных метров. Сегодня мы с первым заместителем председателя правительства Андреем Рэмовичем Белоусовым осмотрели подготовку запуска центра коллективного пользования, которая позволит сэкономить на закупке оборудования и локализовать производство», — отметил заммэра.

Он пояснил, что это будет производство полного цикла, где будет работать более 35 единиц высокотехнологичного оборудования. Официально центр планируется открыть в конце 2023 года.

«Благодаря объекту резиденты смогут использовать любое оборудование, чтобы проводить все возможные работы, создавать и производить любой беспилотный летательный аппарат», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Автор: Юлия Захарова