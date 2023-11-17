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Солнечный парк в Амурской области начнут строить в 2024 году

17 ноября 2023, 13:15 269 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РИА Новости
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Строительство первого из двух запланированных в Амурской области солнечных парков начнут в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов.

"Собираемся приступить (к строительству солнечного парка - ред.) в 2024 году. У нас запланировано создание двух солнечных парков. Рассчитываем, что первый из них начнет строиться в следующем году. Все соглашения для этого заключены, инвестор понятен, все подготовительные работы идут в графике", - сказал Орлов.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, СЭС
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
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