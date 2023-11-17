Солнечный парк в Амурской области начнут строить в 2024 году

Строительство первого из двух запланированных в Амурской области солнечных парков начнут в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов.

"Собираемся приступить (к строительству солнечного парка - ред.) в 2024 году. У нас запланировано создание двух солнечных парков. Рассчитываем, что первый из них начнет строиться в следующем году. Все соглашения для этого заключены, инвестор понятен, все подготовительные работы идут в графике", - сказал Орлов.