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Готовность второго пускового комплекса шестого этапа М-12 составляет 95%

17 ноября 2023, 17:00 403 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Автодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: russianhighways.ru

Фото: russianhighways.ru

При участии Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 15 ноября 2023 года был дан старт движению по 154 км М-12 «Восток» в Чувашии и Татарстане, включая 71 км первого пускового комплекса шестого этапа. На втором пусковом комплексе, который проходит по территории Нижегородской области и Чувашской Республики, строители завершили устройство верхнего слоя покрытия на 60 из 62 км.

Специалисты наносят дорожную разметку, монтируют барьерные ограждения, шумозащитные экраны, опоры электроосвещения со светильниками, рамки автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

В целом готовность этого участка составляет 95%. На всем протяжении второго пускового комплекса шестого этапа М-12 работы ведутся в круглосуточном режиме.

В высокой степени готовности находится мост через Суру – одно из самых масштабных сооружений на всей М-12 «Восток». Укладка асфальтобетона на нем завершилась в октябре, строители уже нанесли разметку и смонтировали барьерное ограждение. Мост через Суру протяженностью 930,5 м соединит берега Нижегородской области и Чувашской Республики. Сооружение стоит на 11 опорах, а вес металлоконструкций превышает 8,4 тысяч тонн.

На втором пусковом комплексе шестого этапа задействовано 3500 человек и 800 единиц техники.

Открыть движение по этому участку и всей М-12 «Восток» до Казани планируется в декабре этого года. Строительство скоростной дороги М-12 ведется в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

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Метки: АВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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